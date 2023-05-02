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Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne?

Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.

DEMOKRAT PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

Demokrat Parti, 27 Mayıs 2007 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DP" şeklindedir. Simgesi kırattır. TBMM'de 2 milletvekili ile temsil edilmektedir. Genel başkanı Gültekin Uysal'dır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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