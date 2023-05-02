Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Demokrat Parti ne zaman kuruldu? Demokrat Parti kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...