Demografik ne demek? TDK'ye göre demografik kelime anlamı nedir? - Haberler

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Demografik ne demek? TDK'ye göre demografik kelime anlamı nedir?

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Demografik ne demek? TDK'ye göre demografik kelime anlamı nedir?

Demografik ne anlama geliyor ve demografik kelimesi ne demek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK'ye göre demografik kelime anlamı nedir gündeme geliyor. Peki, Demografik ne demek?

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DEMOGRAFİK NE DEMEK?

Demografi diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya'da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır. Demografi; coğrafyanın "Nüfus Coğrafyası", isimli alt dalından yararlanır. Bunun yanında kişilerin etnik kökenlerini tekrar nüfus başlığı altında inceler.

TDK'YE GÖRE DEMOGRAFİK KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK'ye göre demografik "nüfus bilimsel" anlamına geliyor.

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