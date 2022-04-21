Demografik ne demek? TDK'ye göre demografik kelime anlamı nedir?

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DEMOGRAFİK NE DEMEK?

Demografi diğer adıyla nüfus bilimidir. Dünya'da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır. Demografi; coğrafyanın "Nüfus Coğrafyası", isimli alt dalından yararlanır. Bunun yanında kişilerin etnik kökenlerini tekrar nüfus başlığı altında inceler.

TDK'YE GÖRE DEMOGRAFİK KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK'ye göre demografik "nüfus bilimsel" anlamına geliyor.

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