Demirtaş Sanayi Bölgesi kavşağı açıldı

BURSA - Bursa'nın önemli sanayi bölgelerinde Demirtaş Sanayi Bölgesi kavşağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açıldı.

Bursa'nın 17 sanayi bölgesinden birisi olan ve bünyesinde 439 firmanın hizmet verdiği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatacak kavşağın açılışı yapıldı. Bölünmüş yol standartlarında 700 metrelik bağlantı yolu ve 2 bin 290 metrelik yollardan oluşan kavşak, 12'ye 5 metre ebatlarındaki alt geçit menfezleri 64 metre uzatıldı. 580 bin metreküp toprak, 7 bin metreküp demirli beton, 650 ton demir, 62 bin ton temel işçilik ve 31 bin ton karışım imalatı yapılan kavşağın açılış törenin de konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz aslında Ulaştırma Bakanlığı ile ortak projelere şehir merkezinde çok alışkın değiliz. Bunu bir sitem olarak algılamayın. Bu çalışma da bizlerin gayreti, sizlerin öncülüğünde startı verilmiş bir çalışmaydı. Bunu size izah ettiğimizde hiç geri çevirmediniz. Bu vesile ile önceki dönem bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu hayırla yad etmek istiyorum. İstanbul'da, Ankara'da kilometrelerce raylı sistemler yapılırken, biz bunları kendi imkanlarımızla ve nihayetinde belediye bütçesi ile yapmaya çalıştık. Şükürler olsun, Emek - Şehir Hastanesi hattında, hem de Üniversite- Görükle hattında bu çalışmalar başlamış oldu. Bunun gibi ortaklaşa devam eden çalışmalarımız da var ama bugün özellikle inceleyeceğimiz Çalı Yolu, ki bana göre Bursa'nın en sorunlu yollarından birisiydi. 15 -20 yıldır Bursa Çalı Yolu'nu hiç konuşmuyordu. Eski İzmir Yolu diye tabir ettiğimiz Hasanağa, Kayapaya kadar ulaşan yolu ve devamındaki yolu tekrar çevre yoluna bağlanması ile alakalı yeni açılacak yolun çalışmasını sizlerle birlikte hem plan hem de kamulaştırma ve yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte hızlı şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

Demirtaş'ın yoğunluğu ve organize sanayi bölgesinin olmasından dolayı bu bölgede trafik keşmekeşliğinin yaşandığını dile getiren Aktaş, "Bursa'nın 17 sanayi bölgesi var, bunlardan en faal 3 organize sanayi bölgesinden bir tanesi de Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'dir. Dolayısıyla ağır tonajlı kamyonların, tırların çevre yoluna çıkabilmeleri için şehir merkezine, terminal istikametine yönlendiğini ve dolayısıyla da ciddi bir trafik keşmekeşliğine sebep olduğunu biliyorduk. Bu noktada yaptığımız trafik master planı çerçevesinde burada acilen bir kavşak yapılması noktasında gündeme gelmişti. Nihayetinde konuyu sizlere açtık ve 'Kamulaştırmayı halledin, bizde gerekeni yapacağız' dediniz. Ben sanayicilere de teşekkür ediyorum. Onlardan da aldığımız desteklerle kamulaştırma işini bitirdik" diye konuştu.

"Bu çalışmaların devamı gelecek"

Kavşak yapımı devam ederken ilçe belediyesine ait caddenin de geliştirilmesi gerektiğini aktaran Aktaş, "Biz de kavşakla birlikte bu da yapıldı. Bölge müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum, biz onlarla koordineli çalışıyoruz. Sizlerin de teşrifleri ile bu kavşağın açılışını yapmış olacağız. Burada gerçekten ciddi beklentiler vardı. Alt yapı çalışmalarını bitirdik. Su kanalları ile ilgili çalışmaları bitirdik, Kıran Tepe ile alakalı çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıllardır el atılmayan futbol sahasıyla ilgili değişim, dönüşüm gerçekleşiyor. 16-17 yıllık atıl durumdaki mesire alanımız vardı. Mesire alanı bitti, en popüler alanlardan bir tanesi oldu. Ana kucağına varana kadar, yollara kadar bir sürü çalışma yaptık. Hatta suyun yetersiz olduğu dönemlerde kaliteli su kullanabilmeleri adına 100 küsur milyonluk arıtma tesisi çalışmasını da birkaç gün önce orada inceleme fırsatını bulduk. Bu çalışmalar bitmeyecek. Desteğiniz katkınız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında Bursa'nın birinci konusunun trafik ve ulaşım olduğunu sözlerine ekleyen Aktaş, "Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında Bursa'da birinci konu trafik ve ulaşım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz ama sizin desteğinizi katkınızı hem Genel Müdürlüğü'nüz hem de bakanlığınız döneminde ziyadesi ile gördük ama kesintisiz bir şekilde bunun devam etmesi bizim için, bu şehir için gerçekten çok değerli. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

439 firma faaliyet gösteriyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise, "Güney Marmara'nın incisi Bursa, gerek kamu gerekse özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla sürekli gelişim içerisindedir. Ulaşım ve alt yapı alanında hayata geçirilen yatırımlar, aynı zamanda bu değişimin lokomotif görevini üstlenmektedir. Hiç kuşkusuz alt yapı ve ulaşım yatırımlarının önemli bir fonksiyonu ekonomik gelişmeyi desteklemesi ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamasıdır. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 439 firmanın faaliyet gösterdiği, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesidir. Tekstil ve otomotiv merkezi olan bu sanayi bölgesinde ciddi anlamda araç giriş çıkışı yaşanmaktadır. Bursa'mıza kazandırdığınız bu önemli eserin hayata geçirilmesinde desteklenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, genel müdürlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını dile getirerek, "Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk" dedi.

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile AK Parti Bursa milletvekillerinin katıldığı programda konuşan Bakan Uraloğlu, çalışmalarını Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkemizin dört bir köşesinde atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk" şeklinde konuştu.

"Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 111 milyar 622 milyon lira harcadık"

Bursa'nın altyapısına 111 milyar 622 milyon lira harcadıklarını ifade eden Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 111 milyar 622 milyon lira harcadık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkardık. Bugün itibari ile de 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bursa - Orhaneli - Harmancık Yolu, Bursa - Keleş - Tavşanlı Yolu, Orhangazi - İznik ve İznik Çevre Yolu, Kayapa Yolu, Mudanya - Kurşunlu - Gemlik Yolu'nda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yenişehir - Bilecik Yolu'nu ise yıl sonu bitiriyoruz inşallah. Ayrıca Bursa ikinci çevre otoyolu proje çalışmalarına da devam ettiğimizi buradan bildirmek isterim. Bu projelerin önemlilerinden birini, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin yoğun araç sirkülasyonu ile bölgedeki yerel trafiğin otoyola katılımını sağlayacak Demirtaş OSB Kavşağı'nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirtaş OSB Kavşağı ile yıllık 150 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı Kavşağı'na 3 kilometre, Samanlı Kavşağı'na ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık, zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon lira akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız" dedi.

"10 tünelin kazı çalışmaları bu yıl sonunda bitecek"

Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren projesinde gelinen durumla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, inşaattaki ilerlemenin yüzde 80 seviyesine ulaştıklarını dile getirerek, "Buraya gelmeden önce Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı Şantiyemizde incelemelerde bulunduk ve projede gelinen son aşamaya dair çalışma arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 56 kilometre uzunluğundaki Bursa - Yenişehir kesimi, 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimleri olmak üzere toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Proje kapsamında; 7 istasyon, 21 kilometre uzunluğunda 18 adet tünel, 3,9 kilometre 28 adet demiryolu köprüsü, 3,7 kilometre 4 adet viyadük ve 66 adet altgeçit inşa edeceğiz. Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak. Bu yıl sonu itibariyle Osmaneli-Yenişehir kesimindeki toplam 14 bin metre uzunluğundaki 10 tünelin daha kazı çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Bu işlerimizin de ilerleme seviyesi yüzde 80'e ulaştı" dedi.

"871 milyon dolar kazanç elde ettik"

Bursa'daki Emek-Hızlı Tren Gar-Bursa Şehir Hastanesi metro hattı inşaatında gelinen noktayla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle noktaladı; "Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını katederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesine ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Hattımız tamamlanınca, Bursa'nın raylı sistem hat uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39'dan 43'e yükselecektir. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımına devam ettiğimiz Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Yine projemiz kapsamına temelini bu yıl başında attığımız Depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. Üniversite-Görükle Hafif Raylı Sistemler Hattı da tamamlanınca, Bursa'nın raylı sistem uzunluğu 44 kilometreden 47,5 kilometreye yükselecek, istasyon sayısı da 43'ten 45'e çıkacaktır. Projenin şu anda genel ilerleme durumu yaklaşık yüzde 38'dir. Kaba inşaat olarak ilk bin 900 metre arası hat yapısı ve Mudanya İstasyonu betonarme imalatlarını tamamladık. Yine ilk bin 250 metrede hat üst yapısı ve katener imalatları için çalışmalara devam ediyoruz. 2024 yılı sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz hattımız faaliyete geçtiğinde 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda, zaman ve akaryakıttan, önlenecek kazalardan, karayolu bakım ve işletmesi gibi kalemlerden tasarrufla toplam ekonomik kazancı 871 milyon dolar olacaktır"

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile kavşak açılımı tamamlandı.