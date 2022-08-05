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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

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Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri...

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ücretleri

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

  • Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hemşirelik (%50 İndirimli) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli))
  • Hemşirelik (Burslu) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))
  • Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli))
  • Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu))
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Psikoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
  • Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
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