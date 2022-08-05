Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları....

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli))

Hemşirelik (Burslu) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli))

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu))

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

Demiroğlu Bilim Üniversitesinin kuruluşunun 15. Yılında; Florence Nightingale Hastanelerinin ise kuruluşunun 32. Yılında; Tıp Eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştıran Üniversitemiz, Sağlık bilimleri alanında Türkiyenin, ilk sağlık Üniversitesi olarak, bugüne kadar 684 hekim ve 141 Uzman hekim yetiştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası alanda lider bir marka olma hedefine uygun şekilde yoluna devam eden Üniversitemiz; Öğrenci odaklı hibrid eğitim modeliyle Sağlık bilimleri alanındaki eğitimi ve benzer şekilde kurduğu uygulama ve araştırma merkezleriyle de hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu modelini Ülkemize kazandırarak; akademik ve etik değerlerden ödün vermeden yaşam boyu eğitim ve sağlık hizmeti sunarak rasyonel düşünceyi, geleneği, liyakat ve hizmeti öne çıkarmaya devam etmektedir.

Hekimlik, bir meslek olmanın çok ötesinde insanlık için üstlenilmiş olağanüstü bir sorumluluktur. Sevgi, saygı ve en önemliside güven içeren sahip olduğumuz bu kutsal meslek profesyonel yaklaşım, doğru bilgi ve mesleki takip gerektirir. Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı daha mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Hekimlik mesleğinde başarılı olabilmek için bilim donanımı ve gücüyle hazırlanmak ve Tıp mesleğini artık yaşam tarzımız haline getirmek gerekir;Tıp Doktoru ünvanı güven, tevazu ve saygıdan ibarettir, bu üç değere sahip çıkan "etik" kavramının kelime anlamını söylemden çok yaşam tarzımıza ve benliğimize işleten bu meslek çekinmeden, korkmadan sadece göğüsleyerek yapılmalıdır.

Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

Misyonumuz, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş bir SAĞLIK İNSAN GÜCÜ oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir. Unutmayalım ki SAĞLIK en kıymetli hazinemizdir.