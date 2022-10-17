Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden birisi olan Demiray Erül birçok projede yer almıştı. Yer aldığı her projede başarısıyla dikkatleri çeken oyuncunun hayatı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Demiray Erül kimdir? sorusu sıklıla aratılıyor. Peki, Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında, nereli? Demiray Erül hayatı ve biyografisi!

Demiray Erül kimdir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarının sevilen ve bilinen ismi Demiray Erül hakkında merak edilenler var.Yer aldığı her projede başarısıyla dikkatleri çeken oyuncunun hayatı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Demiray Erül kimdir? sorusu sıklıla aratılıyor. Peki, Demiray Erül kimdir? Demiray Erülkaç yaşında, nereli? Demiray Erül hayatı ve biyografisi!

DEMİRAY ERÜL KİMDİR?

İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan Erül, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de oynadı ve aynı zamanda seslendirme yaptı.

Demiray Erül, Şehir Tiyatroları'nda "Bir Kavuk Devrildi", "Othello", "Utanç Duvarı", "Hapşırıklı Kral", "Kelebek Okulu", "Kara Kız", "Köşebaşı", "Kayıp Mektup", "Babanın Gorilleri", "Açgözlüler", "Gelin ile Kaynana", "İkili Oyun", "Haftabaşı", "Utanmazın Defteri", "Bir Kızılderili Efsanesi", "Çil Horoz", "Susuz Yaz", "Hırçın Kız", "Antonius ve Kleopatra", "Gazete-Gazete", "Karaların Memetleri", "Ahududu", "Bir Ata Krallığım", "Buzlar Çözülmeden", "Lüküs Hayat", "Büyük İkramiye", "Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı" ve "Deli Eder İnsanı Bu Dünya" oyunlarında rol aldı.

En son "Doktorlar" dizisinde Nihat Altındağ karakterini oynayan Erül, "Arka Sokaklar", "Köprü", "Cennet Mahallesi", "Kurtlar Vadisi", "Patron Kim", "Tatlı Hayat", "Çiçek Taksi", "İki Arkadaş", "Böyle mi Olacaktı", "Köşe Kapmaca", "İz Peşinde", "Milyarder" ve "Tarzan Rıfkı"da oyunculuk yaptı.

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi. Erül'ün cenazesi 17 Ekim tarihinde Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.