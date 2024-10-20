Demir Maske yazarı kim? 'Üç Silahşorlar'ın devamı niteliğinde olan 'Demir Maske' adlı romanın yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Üç Silahşorlar"ın devamı niteliğinde olan "Demir Maske" adlı romanın yazarı kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"ÜÇ SİLAHŞORLAR"IN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLAN "DEMİR MASKE" ADLI ROMANIN YAZARI KİMDİR?

A: Alexandre Dumas

B: Miguel de Cervantes

C: Mark Twain

D: Daniel Defoe

Cevap :