"İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe hava savunma sistemi nasıl çalışıyor?" Merak ediliyor. İsrail ile Hamas arasında mayıs ayında sona eren ateşkesten sonra, Hamas'ın "son yılların en büyük saldırısını" başlatmasıyla tekrar çatışmalar patlak verdi. Peki, Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır? İşte detaylar…

Her iki taraf arasındaki çatışmaların, can kayıplarının orantısız bir şekilde sonuçlanmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Gazze'nin sık nüfuslu bir bölge olması, İsrail ordusunun, Hamas yetkililerinin sivillerin arasına karıştığı gerekçesiyle sık sık sivil bölgelere saldırması gibi faktörler bu nedenlerin başında gelmektedir. Peki, Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır? İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe hava savunma sistemi nasıl çalışıyor? İşte detaylar…

DEMİR KUBBE NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Demir Kubbe, İsrail'in her türlü hava koşulunda çalışabilen hareketli bir savunma sistemi olarak tanımlanır. Bu sistem, yaklaşık 70 kilometre mesafeden atılan kısa menzilli roketler, topçu mermileri ve havan atışlarını havada imha ederek durdurma kapasitesine sahiptir.

Demir Kubbe sistemi, karşı tarafın fırlattığı roketlerin imhası prensibi üzerine çalışır. Sistem, radar, kontrol-komuta ünitesi ve füze fırlatıcıdan oluşan üç temel parçadan meydana gelir. İlk olarak, karşı cepheden fırlatılan roketleri tespit eder. Daha sonra gelişmiş bir yazılım kullanarak roketin güzergahını ve düşeceği noktayı hesaplar ve bu bilgilere dayanarak roketi etkisiz hale getirmek amacıyla en yakın füze fırlatıcı biriminden füze fırlatır.

İSRAİL'İN SAVUNMA SİSTEMİ DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Demir Kubbe sistemi, İsrailli yetkililer tarafından yüzde 70 ila 90 oranında etkili olarak değerlendirilmektedir. Sistemi geliştiren Rafael İleri Savunma Sistemleri firması, 10 yıl içinde 2.500'den fazla roketin başarılı bir şekilde imha edildiğini ve sistemin başarı oranının yüzde 90 olduğunu açıklamıştır.

Hamas gibi tehditler karşısında Demir Kubbe sistemi daha da önemli hale gelirken, bu tür grupların sistemi etkisiz hale getirmek için taktiksel değişiklikler yaptıkları da gözlemlenmektedir.

Demir Kubbe sistemi, ilk olarak 2006 yılında Lübnan'dan İsrail'in kuzey topraklarına yapılan 4 binden fazla roket saldırısının ardından geliştirilmeye başlandı. İsrail'in en büyük savunma teknolojileri firması Rafael ile İsrail Havacılık Sanayi tarafından 2007 yılında oluşturulan sistem, 2011 yılında Gazze'den atılan roketleri başarılı bir şekilde imha ederek operasyonel hale geldi.

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