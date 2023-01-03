Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Vatandaşlar ise Demir Kadın: Neslican fragman yayınlandı mı? Demir Kadın ne zaman vizyona girecek? Demir Kadın fragman izle! Demir Kadın fragmanı HD izle araması yaptı.

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin fragmanı yayınlandı. Naz Çağla Irmak'ın başrolünü oynadığı film, 27 Ocak'ta vizyona girecek. Merak edilenler arasında ise Demir Kadın: Neslican fragman yayınlandı mı? Demir Kadın ne zaman vizyona girecek? soruları yer aldı. Demir Kadın fragman izle! Demir Kadın fragmanı HD izle!

DEMİR KADIN: NESLİCAN FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanı dahi duygu dolu anlar yaşatan film, 27 Ocak'ta beyaz perdedeki yerini alacak.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Naz Çağla Irmak, fragmandaki performansıyla takdir topladı ve büyük merak uyandırdı. 'Demir Kadın Neslican' filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

DEMİR KADIN: NESLİCAN FRAGMAN İZLE!