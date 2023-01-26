Demir Kadın: Neslican filmi oyuncu kadrosu! Neslican Tay filmi oyuncuları kimler? Demir Kadın: Neslican karakterleri gerçekte kim, adı ne?
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Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan 'Demir Kadın: Neslican filmi için geri sayım başladı. Demir Kadın Neslican filminin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Neslican Tay filmi oyuncuları kimler? Demir Kadın: Neslican karakterleri gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...
Demir Kadın: Neslican filmi oyuncu kadrosu! Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan "Demir Kadın: Neslican" filmi merakla bekleniyor. Neslican Tay'ın filminin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Neslican Tay filmi oyuncuları kimler? Demir Kadın: Neslican karakterleri gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...
NESLİCAN TAY FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Naz Çağla Irmak'ın başrolünü oynadığı film, 27 Ocak'ta vizyona girecek.
DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ OYUNCU KADROSU!
'Demir Kadın Neslican' filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.