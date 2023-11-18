Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para çıkarılacağına dair iddialarla ilgili suskunluğunu bozması ile Demir 5 TL çıktı mı? Soruları bir süredir gündemde yer alıyordu. Peki, Demir 5 TL çıktı mı? 5 TL Madeni para basılıyor mu, sınırlı sayıda mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak 5 TL madeni para basıldı mı sorusunu merak etmekte olan birçok kişi tarafından internet üzerinde Demir 5 TL çıktı mı? Sorusu araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından böyle bir uygulamanın olup, olmadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinde sorgularını gerçekleştiriyor. Peki, Demir 5 TL çıktı mı? 5 TL Madeni para basılıyor mu, sınırlı sayıda mı?

DEMİR 5 TL ÇIKTI MI?

Yapılan açıklamaya göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı için 5 TL madeni para basıldı. 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı Bakanlık, bir defaya mahsus 5 TL madeni para basıldığını açıkladı. 29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, 100 milyon adet basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tedavül Hatıra paranın özelliklerini açıkladı.