İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay hakkında merak edilenler gündemde. Ömer Kutluay hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Demet Şener oğlu kim? İbrahim Kutluay ve Demet Şener oğlu Ömer Kutluay kimdir? İşte detaylar...

Demet Şener, Real Madrid'e transfer olan oğlunu takımın kampına uğurladı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay kimdir, kaç yaşında soruları araştırılmaya başlandı. Ömer Kutluay'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ömer Kutluay'ın yaşantısı araştırılmaktadır. Peki, Demet Şener oğlu kim? İbrahim Kutluay ve Demet Şener oğlu Ömer Kutluay kimdir? Detaylar haberimizde...

DEMET ŞENER OĞLU ÖMER KUTLUAY KİMDİR?

Ömer Kutluay, tanınmış basketbolcu İbrahim Kutluay ve ünlü model Demet Şener'in oğlu olarak biliniyor. 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştur.