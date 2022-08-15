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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? DÜĞÜN TARİHİ! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü nerede olacak?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? DÜĞÜN TARİHİ! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü nerede olacak?

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için hazırladıkları e-davetiye ortaya çıktı. Peki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü nerede olacak? İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğün tarihi!

Haziran ayında nişanlanan Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için e-davetiye hazırladı. Peki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü nerede olacak? Detaylar haberimizde…

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 26 Ağustos'ta İstanbul'da nikah masasına oturacak.

OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR'İN DÜĞÜNÜ NEREDE OLACAK?

Ünlü çiftin düğünü, Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde gerçekleşecek. Çiftin töreni İstanbul'da gerçekleşecek otelde saat 19.30'da başlayacak.

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