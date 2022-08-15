Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? DÜĞÜN TARİHİ! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü nerede olacak?

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için hazırladıkları e-davetiye ortaya çıktı. Peki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü nerede olacak? İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğün tarihi!