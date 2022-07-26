Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor, düğün ne zaman?

Önceki akşam Gayrettepe'de bir restoranından çıkarken görüntülenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyurdu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? İşte, düğün tarihi!

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek evlilik tarihini verdiler.

Kalabalık bir düğün istediklerini belirten nişanlı çift, "Daha henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçim yapacağız." dedi. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'a Hollywood yıldızlarının sıkça tercih ettiği ve güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan bir saat hediye ettiği haberleri ile alakalı ise Özdemir, "Hep birlikte göreceğiz." diyerek kaçamak cevap verdi.