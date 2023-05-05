Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman boşanıyor ve Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden boşanıyor soruları gündeme geliyor. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman boşanıyor ve Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden boşanıyor merak ediliyor. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman boşanıyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden boşanıyor?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti sevenlerine üzücü haberi verdi. Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Ardından, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman boşanıyor sorusu gündeme gelmeye başladı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman boşanıyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden boşanıyor? Detaylar haberimizdedir…

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NE ZAMAN BOŞANIYOR?

Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak.

Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullanıştı.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NEDEN BOŞANIYOR?