8 ay önce nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden sevenlerini üzecek haber geldi. Kullanıcılar tarafından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ayrıldı mı sorusu araştırılıyor. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'den sevenlerini üzecek haber geldi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ayrılacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ünlü çiftin ayrılık haberleri araştırılmakta. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşandı mı? Detaylar haberimizde...

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI?

8 ay önce nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yaparak ayrılacaklarını duyuran çift, bayram sonrası anlaşmalı boşanma davası açacak. Boşanma dilekçesinde fikir ayrılıkları yaşadıklarını söyleyecek olan ikili, karşılıklı olarak da bir talepte bulunmayacak.

OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR NEDEN BOŞANIYOR?

10 gün önce Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan ünlü çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.