Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra ilişkisi ile gündeme gelen güzel oyuncunun özel hayatı merak ediliyor. Son günlerde gündemde yer alan isim hakkında Demet Özdemir sevgilisi kim? Demet Özdemir'in yeni sevgilisinin instagram hesabı ne? soruları araştırlıyor.

Demet Özdemir sevgilisi kim? Demet Özdemir'in yeni sevgilisinin instagram hesabı ne? merak ediliyor. Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz Mayıs ayında tek celsede boşandı. Peki, Demet Özdemir sevgilisi kim? Demet Özdemir'in yeni sevgilisinin instagram hesabı ne?

DEMET ÖZDEMİR SEVGİLİSİ KİM?

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı.Ayrılığın ardından Yunanistan'a tatile giden Demet Özdemir, gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı. Güzel Mikonos'ta tatil yapan Demet Özdemir, katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı.

Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan'ın tadını çıkartan oyuncudan aşka dair ilk paylaşım geldi. Güzel oyuncu Yunan DJ Sergio ve arkadaşlarının da olduğu kareyi paylaştı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir.

Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi. Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı.

2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Zeynep Göksu Tunahan' karakterine hayat verdi.