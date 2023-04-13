Demet Özdemir Oğuzhan Koç neden ayrıldı? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir neden boşanıyor? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılık sebebi ne?

8 ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldı. İkilinin boşanma haberinin ardından kullanıcılar tarafından ayrılık sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Koç Demet Özdemir neden boşanıyor? Demet Özdemir Oğuzhan neden ayrıldı? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftin boşanma haberi gündeme geldi. Ayrılık haberlerinin ardından ikilinin neden boşanma kararı aldığı merak konusu oldu. Ünlü çiftin neden ayrılma kararı aldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Oğuzhan Koç Demet Özdemir neden boşanıyor? Demet Özdemir Oğuzhan neden ayrıldı? Demet Özdemir Oğuzhan Koç ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

OĞUZHAN KOÇ DEMET ÖZDEMİR NEDEN BOŞANIYOR?

Oğuzhan Koç ile evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen Demet Özdemir, Zekeriyaköy'deki bekar evin geri döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ NEDEN AYRILDI?

Ağustos ayında evlenen çiftin 1-2 aydır evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin sık sık sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Koç, deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşlarıyla kutlama organize etti. Bu durumdan hoşlanmayan Özdemir, Koç'un bazı tavırlarından rahatsız oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.