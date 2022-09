Ünlü oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz pazar günü bir süredir beraber olduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmişti. Özdemir'in düğünde tercih ettiği gelinlikler sosyal medyada alay konusu olmuştu. Günlerdir eleştirilen gelinlik hakkında Demet Özdemir'den ilk yanıt geldi. Peki, Demet Özdemir ne dedi? Demet Özdemir gelinlik eleştirilerine ne dedi? Demet Özdemir gelinlik yorumları!

28 şubat tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in düğünde tercih ettiği gelinlik sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Gelinlik üzerine birçok caps ve tweet atılarak alay konusu olmuştur. Demet Özdemir'in gelinlik hakkında gelen eleştirilere hiçbir yorum yapmaması dikkatleri çekmişti. Günler sonra sessizliğini bozan Demet Özdemir'den ilk cevap geldi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilere cevap verdi. Özdemir, kendisine yapılan yorumları tiye alarak "Yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımda bulunmuştur.

Geçtiğimiz hafta Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in düğünde giydiği gelinlik sosyal medyada alay konusu olmuştu. Demet Özdemir kendisine yapılan yorumları tiye alarak "Yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımında bulunarak sessizliğini bozdu. Özdemir, bir diğer paylaşımında da "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var! "dedi.