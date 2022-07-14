Demet Özdemir koronavirüs mü oldu? Demet Özdemir sağlık durumu ne?

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan genç oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "Biraz ağrılı ve sancılı atlatıyorum. Tedavim devam ediyor" dedi. Gelişme sonrası Demet Özdemir sağlık durumu ne, Demet Özdemir koronavirüs mü oldu, merak edildi.

DEMET ÖZDEMİR KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

İki hafta önce şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde tatil yapan Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 yıldır koronavirüse yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sancılı bir süreç geçirdiğinden bahseden oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandı. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum" dedi.

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