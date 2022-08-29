Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi merak ediliyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in düğün kareleri damga vurdu. Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi?

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Gelinliği ile konuşulan Demet Özdemir sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Özdemir'in gelinliğini beğenmeyerek ilginç benzetmelerde bulundu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ EVLENDİ

Gecede üç gelinlik giyen Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise çok konuşulan detaylardan oldu. Magazin camiasının en gözde çiftlerinden olan ikiliden Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

GELİNLİK SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gelinliğin tasarımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcı gelinliğe ilginç benzetmeler yaptı.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ'UN DÜĞÜNDEN KARELER

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