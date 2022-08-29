Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Gündem Haberleri

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi merak ediliyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in düğün kareleri damga vurdu. Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi?

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Gelinliği ile konuşulan Demet Özdemir sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Özdemir'in gelinliğini beğenmeyerek ilginç benzetmelerde bulundu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Gecede üç gelinlik giyen Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise çok konuşulan detaylardan oldu. Magazin camiasının en gözde çiftlerinden olan ikiliden Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Gelinliğin tasarımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcı gelinliğe ilginç benzetmeler yaptı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi mi? Düğünden ilk kareler…

İlgili Haberler
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu olduOğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği alay konusu oldu
Demet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans ettiDemet ve Oğuzhan'ın düğününde sürpriz yakınlaşma! Murat Boz, güzel oyuncuyla samimi şekilde dans etti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdıDemet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title