Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu sorusu gündemden düşmüyor. 8 ay önce nikah masasına oturan ve bir süredir boşanacakları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti boşanıyor mu merak ediliyor. Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu sorusu gündemden düşmüyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftten kötü haber geldi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu merak ediliyor. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ BOŞANIYOR MU?

Oğuzhan Koç ile evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen Demet Özdemir, Zekeriyaköy'deki bekar evin geri döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan ve bunun için harekete geçen çiftin bugün ortak bir açıklama yapacağı konuşulanlar arasında.

Ağustos ayında evlenen çiftin 1-2 aydır evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sık sık sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Koç, deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti. Bu durumdan hoşlanmayan Özdemir, Koç'un bazı tavırlarından da rahatsız oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.

"HER EVLİLİKTE SORUNLAR OLUR"

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir, evliliğindeki krizi kabul ederek "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil" demişti. Oğuzhan Koç'un başrol olduğu filmin galasına katılmayan Demet Özdemir, bir kez daha ayrılık iddiasını gündeme getirmişti.