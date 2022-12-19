Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos tarihinde İstanbul'da görkemli bir törenle evlenmişti. İzel'in ikilinin fotoğrafını paylaşıp, 'Bebek' şarkısına yer vermesi Özdemir'in hamile iddialarını ortaya çıkarmıştı. Peki, Demet Özdemir hamile mi? Demet Özdemir hamile değil mi?

İzel, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafını "Bebek" şarkısıyla paylaştı! Herkesin aklına tek bir soru takıldı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar 'Adım Farah' dizisinin heyecanını yaşıyor. Peki, Demet Özdemir hamile mi? Demet Özdemir hamile değil mi? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ÖZDEMİR HAMİLE Mİ?

Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından "Bebek" isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da "Size gelsin" notunu düşerek kalp emojisi koydu.

İzel'in bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada "Demet hamile mi?" yorumları yapıldı.

Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından jest hızıyla yanıtladı.

Oyuncu, "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil" paylaşımında bulunarak hamilelik iddialarını yalanladı.