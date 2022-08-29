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Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

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Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç dün akşam muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Demet Özdemir gelinlik markası merak edilirken, Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir sorusu da merak edilenler arasında yer aldı. İşte, Demet Özdemir gelinlik!

Demet Özdemir gelinliği ile gündem oldu. Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç dün akşam muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Demet Özdemir gelinlik markası merak edilirken, Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir sorusu da merak edilenler arasında yer aldı. İşte, Demet Özdemir gelinlik haberimizde...

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç dün akşam muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kişi Özdemir'in gelinliğini beğenmeyerek ilginç benzetmelerde bulundu.

Gecede üç gelinlik giyen Demet Özdemir'in nikah kıyılırken giydiği gelinlik ise çok konuşulan detaylardan oldu. Magazin camiasının en gözde çiftlerinden olan ikiliden Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

Gelinliğin tasarımı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcı gelinliğe ilginç benzetmeler yaptı.

Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

Güzel oyuncu After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. İlk gelinliği ile eleştirilerin hedefi olan Özdemir, ikinci gelinliği ile adeta büyüledi. Oğuzhan Koç ise Papillone'a tasarlattığı smokini giydi.

Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

Yılın düğününe Bensu Soral, Enis Arıkan, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Selin Ciğerci, Pelin Karahan başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Demet Özdemir gelinlik tasarımı! Demet Özdemir gelinlik tasarımcısı kimdir?

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Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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