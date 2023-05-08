Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin 8. ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Koç ve Özdemir çiftinin boşanma davası saat 14.00'da Adalar Aile Mahkemesinde başladı. Peki, Demet Özdemir boşandı mı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı mı?

Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir'den beklenmedik tepki: Bu kadar gürültüye gerek yok

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenen ve 8. aylarında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bugün tek celsede boşandı. Duruşma sonrası Koç "Gereken açıklamaları yapmıştık, birbirimizden bir şey talep etmedik" derken Özdemir de "Bu kadar gürültüye gerek yok" diyerek uzaklaştı. Demet Özdemir boşandı mı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı mı?

DEMET ÖZDEMİR BOŞANDI MI?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri 1 seneyi geçmediği için dava çekişmeli boşanma davası olarak görüldü. Duruşmaya Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir katılırken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış dinlendi. Yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme Koç ve Özdemir'in boşanmalarına karar verdi.

KOÇ: BİRBİRİMİZDEN BİR ŞEY TALEP ETMEDİK

Duruşma sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuzhan Koç anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. Hızlı adımlarla yürürken soruları da yanıtlayan Koç, "Arkadaşlar gereken açıklamaları yapmıştık. Siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen ünlü şarkıcı, "Zaten birbirimizden bir şey talep etmedik" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: BU KADAR GÜRÜLTÜYE GEREK YOK

Oğuzhan Koç'tan 5 dakika sonra çıkan ve gergin olduğu dikkat çeken Demet Özdemir de, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" şeklinde konuştu.