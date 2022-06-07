Demet Evgar kimdir? Demet Evgar kaç yaşında ve nereli? Demet Evgar biyografisi! - Haberler

'Rüyamda Buluttum' isimli şarkıyı birlikte seslendiren ikiliden biri olan Demet Evgar'ın hayatı merak edildi. Demet Evgar kimdir? Demet Evgar kaç yaşında, nereli? Demet Evgar mesleği nedir? Demet Evgar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar (d. 18 Mayıs 1980, Manisa), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü"ne layık görüldü.

TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ

Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza'nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir.2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar; Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Yedi Numara (2000) Yeliz

Aslı ile Kerem (2002) Yeliz

Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya

Çınaraltı (2003) Nilüfer

Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan

Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem

Banyo (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker

Erkekler Ağlamaz (2006)

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep

Güneşi Gördüm (2009) Havar

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

2015 Yok Artık! Ceyda

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

TİYATRO OYUNLARI

39 Basamak

Anna Kareninna

Geca Mevsimi

Ayşegül Hindistan'da

Takanlar ve Takılanlar

Aşk Çemberi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

ÖDÜLLERİ

10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi

Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

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