Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz Mart ayında Levent Babataş ile dünyaevine girdi. 3.5 aylık hamileyken evlenen Demet Evgar doğum yaptı mı? sorusu merak edildi. Peki Demet Evgar doğum yaptı mı? Demet Evgar'ın çocuğunun adı ne? Detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz mart ayında evlenen Demet Evgar'ın 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Demet Evgar ve Levent Babataş, pandemi nedeniyle aile arasında yapılan törenle dünyaevine girmişti. Sosyal medya hesabında hamileliğine dair paylaşım yapan ünlü oyuncunun doğum yaptı mı sorusu merak konusu oldu. Peki Demet Evgar doğum yaptı mı? Demet Evgar'ın çocuğunun adı ne? İşte detaylar…

DEMET EVGAR DOĞUM YAPTI MI?

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın çocuğunu dünyaya getirmek için bugün hastaneye yattığı öğrenildi.

DEMET EVGAR'IN ÇOCUĞUNUN ADI NE?

Demet Evgar'ın doğacak kızına Mavi adını vereceğini açıkladı.