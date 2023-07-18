Gazeteci ve yazar Demet Cengiz'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Demet Cengiz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, kitapları neler, nerede çalışıyor? Demet Cengiz ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Demet Cengiz geliyor. Peki, Demet Cengiz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci yazar Demet Cengiz'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

DEMET CENGİZ KİMDİR?

Demet Cengiz 1999 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi ve ardından Londra Westminster Üniversitesi'nde 'British Journalism Studies' eğitimi aldı. 1996 yılında gazeteciğile başlayan Demet Cengiz Yeni Günaydın, Global, BusinessWeek, Hürriyet, Sözcü vb. gibi birçok gazetede çalıştı. Gazeteciliğin yanı sıra, Patron Çıplak, Turuncu Yazılar, Patronca, Adımı Deniz Koydular vb. gibi birçok kitabın yazarıdır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Demet Cengiz'in Twitter'da 36 bin İnstagram'da ise 54 bin takipçisi bulunmaktadır.