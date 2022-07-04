Demet Akbağ ile Güldürme Beni konusu ne, yarışmacıları kimlerdir? Demet Akbağ ile Güldürme Beni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Show TV'de ekrana gelecek, yapımını Bloom Medya'nın üstlendiği yeni komedi programı 'Güldürme Beni'de usta oyuncu Demet Akbağ, birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarıyla birlikte yaz ekranını eğlenceye boğacak. Peki, Demet Akbağ ile Güldürme Beni yarışmacıları kimlerdir? Demet Akbağ ile Güldürme Beni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Demet Akbağ ile Güldürme Beni formatı nasıldır?

DEMET AKBAĞ İLE GÜLDÜRME BENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demet Akbağ ile Güldürme Beni programı her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

DEMET AKBAĞ İLE GÜLDÜRME BENİ YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Gülenin kaybedeceği programın yarışmacıları Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse birbirinden eğlenceli halleriyle dikkat çekecek.

DEMET AKBAĞ İLE GÜLDÜRME BENİ KONUSU NE, FORMATI NASIL?

Demet Akbağ'ın tüm eğlenceye yön vereceği programın sunuculuğunu Şahin Irmak üstleniyor. 'Güldürme Beni'de her anları duvarlara ve eşyalara gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilen yarışmacılar, rakiplerinin şakalarına gülmemek için elinden geleni yapacak. Demet Akbağ ünlü konuklarının da desteği ile her bölümde yarışmacıların işini daha da zorlaştıracak.

Yaz ekranında kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan 'Güldürme Beni' Pazartesi 20.00'de Show TV'de başlıyor.