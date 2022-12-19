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Demet Akalın yılbaşı mesajı ne? Demet Akalın yılbaşı hakkında ne dedi? Demet Akalın yılbaşını kutlayacak mı?

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Demet Akalın yılbaşı mesajı ne? Demet Akalın yılbaşı hakkında ne dedi? Demet Akalın yılbaşını kutlayacak mı?

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın bu kez de yılbaşıyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye böldü. Peki, Demet Akalın yılbaşı mesajı ne? Demet Akalın yılbaşı hakkında ne dedi? Demet Akalın yılbaşını kutlayacak mı?

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Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi. Peki, Demet Akalın yılbaşı mesajı ne? Demet Akalın yılbaşı hakkında ne dedi? Demet Akalın yılbaşını kutlayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN YILBAŞI MESAJI NE?

Şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı kutlamasıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Akalın, kutlamaya tepki gösterenlere "Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" denilmesini istedi. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye ayırdı.2022 yılında veda etmeye sayılı günler kala birçok kişi yeni yılı kutlamaya hazırlanırken, Demet Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey deyin, 'Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.

Demet Akalın yılbaşı mesajı ne? Demet Akalın yılbaşı hakkında ne dedi? Demet Akalın yılbaşını kutlayacak mı?

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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