Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni bir televizyon programı ile ekranlara geri dönüyor. Akalın'ın hangi programı sunacağı ve programın içeriği hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Demet Akalın yeni programı nedir? Demet Akalın TV8'de ne programı sunacak? İşte detaylar...

Demet Akalın sosyal medya hesabından yeni sezonda TV8 kanalında olacağını duyurdu. Müzik kariyerinin yanı sıra daha önce Star TV'de Alişan ile gündüz kuşağında program sunan Demet Akalın'ın yeni programı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Akalın'ın hangi programı sunacağı araştırılmaktadır. Peki, Demet Akalın yeni programı nedir? Demet Akalın TV8'de ne programı sunacak? Detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN YENİ PROGRAMI NEDİR?

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu yazarak TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketledi. Ünlü ismin paylaşımına Özgür Aras, Nagihan Karadere, Eda Karabulut, Pelin Sabancı ve Nil Karataş'tan tebrik yorumu geldi. Akalın'ın TV8'de nasıl bir program yapacağı ise henüz bilinmiyor.