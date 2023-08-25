Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne dün gece kaza yaptı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından kazanın detayları araştırılmaktadır. Demet Akalın'ın son durumu merak konusu oldu. Peki, Demet Akalın sağlık durumu nasıl? Demet Akalın kaza mı geçirdi, ne oldu? Detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN KAZA MI GEÇİRDİ?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dün gece bindiği tekne iskeleye çarptı. Kazada ölümden dönen Akalın, bir anda batmaya başladıklarını ve saniyeler içinde kurtulduklarını söyledi. Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan şarkıcı, "İyiyiz, çok büyük bir kaza atlattık tekneyle gelmek isterken. Alnım şiş" dedi. Daha sonra video yayınlayarak yaşadığı korku dolu anları anlatan Akalın, şu ifadeleri kullandı: "İyiyim merak etmeyin, bir tek yüzümde böyle bir şişlik var suratımda. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. Tekne iskeleye girdi. Ben aslında gece böyle şeyleri kullanmam ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık algılayamıyorum yani. Verilmiş sadakamız varmış. Arabayla geldik konserimi yaptım insanlar beni beklemiş gitmemiş. Bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık ama gelmedi baya. Kaç kere arandı hayal meyal hatırlıyorum. Bir arkadaşımızın parmaklar ezildi bir eczane yardım etti. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız keşke de insanlar böyle kaza yaparak travma yaşamasaydı. Teknelere servis yapan bir bot tesadüfen gelerek bizi kurtardı. O çocuklardan Allah razı olsun."

DEMET AKALIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün akşam konserine gitmek için Yalıkavak'ta tekneye binen Demet Akalın ölümden döndü. Akalın ve arkadaşlarının bulunduğu tekne hızla iskeleye çarparak battı. Tekneden saniyelerle kurtulan Akalın alnından yaralandı.