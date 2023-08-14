Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Resul Dindar ve Demet Akalın arasında yaşanan gerginliğin detayları merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Resul Dindar ve Demet Akalın olayı araştırılmaya başlandı. Peki, Demet Akalın Resul Dindar olayı nedir? Resul Dindar ne dedi? Detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN RESUL DİNDAR OLAYI NEDİR?

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Demet Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar, 'Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim, sen beni tanımıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Dindar'ın sözlerine sinirlenen Akalın ise sahneye çıkarak sitem etti.

RESUL DİNDAR NE DEDİ?

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00'de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi. Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar'ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti. Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir" dedi.