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Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi?

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Ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medya hesabından Bakan Tekin ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Akalın, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. Demet Akalın'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ne dediği ve paylaşımı neden sildiği merak ediliyor.

Ünlü sanatçı Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile gündeme bomba gibi düştü. Akalın, Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert bir tepki gösterdi. Ancak, kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımı silmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Demet Akalın, Bakan Tekin hakkında ne söyledi ve paylaşımını neden sildi? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN NE PAYLAŞTI?

Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" dedi.

Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi?

BAKAN TEKİN'E NE DEDİ?

Demet Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" dedi. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresinde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların, hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar"

Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi?
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