Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sunacağı yeni programın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Ayrıca, Akalın'ın bu programı kiminle birlikte sunacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Demet Akalın'ın programı hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Demet Akalın kiminle program sunacak? İşte detaylar...

Demet Akalın'ın programı hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Demet Akalın kiminle program sunacak?

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaşarak yeni programının müjdesini vermişti. Ünlü şarkıcının sunacağı program ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Demet Akalın'ın programı hangi kanalda sorusu araştırılıyor. Arama motorlarında Demet Akalın'ın partneri kim olacak sorgulatılıyor. Peki, Demet Akalın'ın programı hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Demet Akalın kiminle program sunacak? Detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN'IN PROGRAMI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğleden sonra yayınlanacak bir program yapacağı konuşulan Demet Akalın, Instagram hesabından yeni partneri Jess Molho ile bir pozunu paylaşarak "Hayata dair ne varsa konuşacağız" ifadelerini kullandı. Akalın ve Molho'nun yeni programının ne zaman yayınlanacağı ve içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ile bir pozunu yayınlayarak "Hayırlısı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı daha önce de Alişan ile Star TV'de program sunmuştu.

DEMET AKALIN KİMİNLE PROGRAM SUNACAK?

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, gündüz kuşağında program sunacak. Acun Ilıcalı ile anlaşan Akalın'ın partneri de Jess Molho oldu.