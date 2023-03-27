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Demet Akalın - Gidecek Bir Gün şarkı sözleri! 'Gidecek Bir Gün' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Demet Akalın - Gidecek Bir Gün şarkı sözleri! 'Gidecek Bir Gün' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Demet Akalın'ın yeni şarkısı Gidecek Bir Gün, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Gidecek Bir Gün şarkı sözleri nelerdir? Gidecek Bir Gün sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Demet Akalın - Gidecek Bir Gün şarkı sözleri haberimizde... Şarkının sözleri Ali Tekintüre'ye aittir, müziği ise Yunus Bülbül'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

GİDECEK BİR GÜN ŞARKI SÖZLERİ

Aldanma çocuksu mahsun yüzüne

Mutlaka terk edip gidecek bir gün

Kanma sever gibi göründüğüne

Seni sevmiyorum diyecek bir gün

***

Aldanma çocuksu mahsun yüzüne

Mutlaka terk edip gidecek bir gün

Kanma sever gibi göründüğüne

Seni sevmiyorum diyecek bir gün

Sevmek çok güzel şey aldanmak acı

***

Ruhunu saracak bir büyük sancı

O durmayan yolcu sen garip hancı

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Sevmek çok güzel şey aldanmak acı

***

Ruhunu saracak bir büyük sancı

O durmayan yolcu sen garip hancı

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Uğruna yılları harcayacaksın

***

Aşkını ömrünle bir tutacaksın

Ne yazık sonunda ağlayacaksın

Gururunu yerlere atacak bir gün

Sevmek çok güzel şey aldanmak acı

***

Ruhunu saracak bir büyük sancı

O durmayan yolcu sen garip hancı

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Hesabı vermeden gidecek bir gün

***

Sevmek çok güzel şey aldanmak acı

Ruhunu saracak bir büyük sancı

O durmayan yolcu sen garip hancı

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Hesabı vermeden gidecek bir gün

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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