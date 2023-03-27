Demet Akalın - Gidecek Bir Gün şarkı sözleri! 'Gidecek Bir Gün' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Demet Akalın'ın yeni şarkısı Gidecek Bir Gün, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Gidecek Bir Gün şarkı sözleri nelerdir? Gidecek Bir Gün sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Demet Akalın - Gidecek Bir Gün şarkı sözleri haberimizde... Şarkının sözleri Ali Tekintüre'ye aittir, müziği ise Yunus Bülbül'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
GİDECEK BİR GÜN ŞARKI SÖZLERİ
Aldanma çocuksu mahsun yüzüne
Mutlaka terk edip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
***
Aldanma çocuksu mahsun yüzüne
Mutlaka terk edip gidecek bir gün
Kanma sever gibi göründüğüne
Seni sevmiyorum diyecek bir gün
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
***
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
***
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Uğruna yılları harcayacaksın
***
Aşkını ömrünle bir tutacaksın
Ne yazık sonunda ağlayacaksın
Gururunu yerlere atacak bir gün
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
***
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün
***
Sevmek çok güzel şey aldanmak acı
Ruhunu saracak bir büyük sancı
O durmayan yolcu sen garip hancı
Hesabı vermeden gidecek bir gün
Hesabı vermeden gidecek bir gün