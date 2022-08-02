Demet Akalın garsona ne yaptı? (VİDEOLU) Demet Akalın içki mi döktü?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Daha sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın hareketi sosyal medyada tepki topladı. Demet Akalın içki mi döktü? Demet Akalın garsona ne yaptı?

DEMET AKALIN GARSONA NE YAPTI?

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.