Demet Akalın - Bensiz Olsun şarkı sözleri! 'Bensiz Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Bensiz Olsun şarkısının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir. Demet Akalın - Bensiz Olsun şarkı sözleri haberimizde...

BENSİZ OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Gözlerin gözlerimden kaçarken

Aklıma bir tebessüm takıldı

İstemem her şeyi yak giderken

Bendeki kalp demirden yapıldı

İstemem ayrılık sende dursun

Sen daha doğmamış bir çocuksun

Nasılsa her şeyi sen bıraktın

Bir de bensiz olsun

Benim gibisini inan ki zor bulursun

Kaç kere sever insan

Kaç gönüle alışır

Ayrılığın tadına

Kaç gecede alışır

Uykularım kaçıyor

Resmini görmekten

Kaç kere tövbe eder

Kaç cephede savaşır.

Haberler.com - Gündem