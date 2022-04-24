Demet Akalın - Bensiz Olsun şarkı sözleri! 'Bensiz Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Demet Akalın'ın yeni şarkısı Bensiz Olsun Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Demet Akalın - Bensiz Olsun şarkı sözleri nelerdir? Bensiz Olsun şarkı sözleri sizlerle...
Bensiz Olsun şarkısının söz ve müziği Serdar Ortaç'a aittir. Demet Akalın - Bensiz Olsun şarkı sözleri haberimizde...
BENSİZ OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Gözlerin gözlerimden kaçarken
Aklıma bir tebessüm takıldı
İstemem her şeyi yak giderken
Bendeki kalp demirden yapıldı
İstemem ayrılık sende dursun
Sen daha doğmamış bir çocuksun
Nasılsa her şeyi sen bıraktın
Bir de bensiz olsun
Benim gibisini inan ki zor bulursun
Kaç kere sever insan
Kaç gönüle alışır
Ayrılığın tadına
Kaç gecede alışır
Uykularım kaçıyor
Resmini görmekten
Kaç kere tövbe eder
Kaç cephede savaşır.
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