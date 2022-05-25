Demans ne demek? Demans anlamı ne? - Haberler

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DEMANS NE DEMEK?

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80'inden sorumludur. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık gözlenen ikinci demans türüdür.

Demans tanımı ile ifade edilmeye çalışılan hastalıkların bazıları şunlardır.

• Alzheimer hastalığı

• Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Parkinson hastalığına bağlı demans

• Lewy cisimcikli demans

• Frontotemporal demans

• Creutzfeld-jacob hastalığı

• Normal basınçlı hidrosefali

• Hungtington hastalığı

• Wernike-Korsakoff sendromu

• Tümör

• Menenjitler

• Sifiliz

• AIDS

• Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)

• Hormon hastalıkları (Tiroid bezi hastalıkları, diyabet, böbrek üstü bezi hastalıkları…)

• Kan hastalıkları (Anemi)

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