Demans hastalığı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Demans kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Demans hastalığı nedir? Demans hastalığının belirtileri nelerdir, tedavi yöntemleri nelerdir?

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80'inden sorumludur.

Demans beyni olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan birisidir. Demans hastalığı genellikle alzheimer hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ancak demans hastalığı Alzheimer hastalığı ile farklıdır. Demans kişinin motor hareketlerinin yavaş yavaş gerileme olması hatta ilerlediği zamanlarda kaybetmesi olarak sonuçlanır. Ancak Alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Demans hastalığı Alzheimer hastalığının bir türü olarak kabul edilmektedir. Peki Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DEMANS HASTALIĞI NEDEN OLUR, DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demans hastalığı genellikle 50 ve 60 yaş üzeri kişilerde görülmektedir. Dil yetilerinin gerilemesi, soyut düşünme, yargılama, gibi zihinsel işlevlerde görülen edinilmiş becerilerinin aksaması ve zamanla kaybedilmesi durumudur. İnsanların ömrü uzadıkça demans hastalığı riski artmış olur. Demans hastalığı genellikle yaşlı insanlarda unutkanlığın sebebi olarak bilinse de çoğu zaman farklı belirtiler vererek kendini gösterebilir.

DEMANS HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Demans hastalığının yaşlılığı doğal soncu olarak bilinmesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Yaşlandığımızda veya çok uzun yaşadığımıza demans hastası olacağız diye düşünmememiz gerekir.

Ailede kronik psikolojik rahatsızlıklar, beyin damar hastalıkları, ailede demans hastalığı görülmesi, kafa travmaları yaşamak gibi bir takım nedenler, ilerde demans hastalığının gelişmesine sebeb olabilecek en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demans hastalığı sadece unutkanlık olarak değil çeşitli belirtiler vererek kendini gösterebilmektedir. Demans hastalığının belirtileri şu şekildedir;

1- Konuşurken zorlanma: konuşurken zorluk çekme sözcükleri seçerken zorlanma demans hastalığı belirtisi arasındadır.

2- Kayıtsız kalmak, moralsizlik insanlara aşırı güvensizlik demans hastalığı belirtileri arasında yer almaktadır.

3- Hikayeleri ve olayları takip etme zorluğu

4- Ruh halinde meydana gelen ani değişimler mutluyken birden bire ağlama ihtiyacı hissetme

5- Tekrarlayan davranışlar, aynı soruları tekrar sorma veya aynı şeyi tekrar anlatma

6- Bir şeyi neden yaptığını unutma sonrasında ise panik olma durumu

7- Günlük işleri yaparken zorluk çekme

8- Birden bire gelen yorgunluk hissi

DEMANS HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Demans hastalığı erken fark edildiğinde tedavi edilebilir ve hastalığın ortaya çıkartacağı kötü etkiler ertelenebilir. Ancak tam anlamıyla tedavisi maalesef mümkün olmamaktadır. Vitamin ve kan değerlerinin sürekli olarak kontrol edilmesi eksik vitamin değerlerinin tamamlanması demans hastalığının seyrini yavaşlatarak yaşam kalitesini arttırmanızı sağlayacaktır.

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