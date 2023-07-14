Merak edilen sağlık problemlerinden biri olan demans hakkında Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Demans nedir, nasıl anlaşılır? soruları gündeme taşındı. Peki demans hastası nedir? İşte demans ile ilgili bilgiler!

Demans hastalığı nedir? Merak edilen sağlık problemlerinden biri olan demans hakkında Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Demans nedir, nasıl anlaşılır? soruları gündeme taşındı. Peki demans hastası nedir? İşte demans ile ilgili bilgiler haberimizde...

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans, düşünce bozukluğudur. Bunama da denir.

Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder.

Demansın yaygın olan bir şekli Alzheimer hastalığıdır.

Demans türleri