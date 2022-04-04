Demagoji nedir? TDK'ye göre demagoji ne anlama geliyor? - Haberler

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Demagoji nedir? TDK'ye göre demagoji ne anlama geliyor?

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Demagoji nedir? TDK'ye göre demagoji ne anlama geliyor?

Demagoji nedir, ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK'ye göre demagoji ne demek ve sözlük anlamı ne merak ediyor. Peki, demagoji nedir?

Tdk'ye göre demagoji ne anlama geliyor insanlar tarafından araştırılıyor. Demagoji kelime anlamı nedir TDK'da demagoji ne demek merak ediliyor. Demagoji nedir? TDK'ye göre demagoji ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

DEMAGOJİ NEDİR?

Demagoji; halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca demos (halk) ve agogos (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Genellikle üstün bir hitabet ve propaganda yeteneği gerektirir. Çoğunlukla dindarlık, milliyetçilik, sağcılık ve solculuk gibi popüler kavramları kullanarak ve bunlara bağlılığı sömürerek yapılır. Demagoji yapan kişiye "demagog" denir.

TDK'YE GÖRE DEMAGOJİ NE ANLAMA GELİYOR?

Laf cambazlığı anlamında kullanılıyor.

"Çünkü halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır."- Nazım Hikmet

Demagoji nedir? TDK'ye göre demagoji ne anlama geliyor?

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