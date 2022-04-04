Demagoji nedir? TDK'ye göre demagoji ne anlama geliyor?

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DEMAGOJİ NEDİR?

Demagoji; halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca demos (halk) ve agogos (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Genellikle üstün bir hitabet ve propaganda yeteneği gerektirir. Çoğunlukla dindarlık, milliyetçilik, sağcılık ve solculuk gibi popüler kavramları kullanarak ve bunlara bağlılığı sömürerek yapılır. Demagoji yapan kişiye "demagog" denir.

TDK'YE GÖRE DEMAGOJİ NE ANLAMA GELİYOR?

Laf cambazlığı anlamında kullanılıyor.

"Çünkü halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır."- Nazım Hikmet

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