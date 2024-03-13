DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir adayı Serhat Dicle İnan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Serhat Dicle İnan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir adayı Serhat Dicle İnan kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir adayı Serhat Dicle İnan kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA VİRANŞEHIR ADAYI SERHAT DİCLE İNAN KİMDİR?
Serhat Dicle İnan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Viranşehir adayı Serhat Dicle İnan avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz