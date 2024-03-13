DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Serhan Paydaş kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA HİLVAN ADAYI SERHAN PAYDAŞ KİMDİR?
Serhan Paydaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz