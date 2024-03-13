DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar adayı Uğur Kahraman kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar adayı Uğur Kahraman kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar adayı Uğur Kahraman kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA CEYLANPINAR ADAYI UĞUR KAHRAMAN KİMDİR?
Uğur Kahraman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Ceylanpınar adayı Uğur Kahraman üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz