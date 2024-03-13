DEM Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Bozova Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA BOZOVA ADAYI AYGÜL KAPIKAYALI KİMDİR?
Aygül Kapıkayalı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kadın kooperatifi başkanıdır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz