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DEM Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Yatağan adayı Ali Cavit Nacar kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Muğla Yatağan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Muğla Yatağan adayı Ali Cavit Nacar kimdir?

Dem Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Yatağan adayı Ali Cavit Nacar kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA YATAĞAN ADAYI ADALET ALİ CAVİT NACAR KİMDİR?

Ali Cavit Nacar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Yatağan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Yatağan adayı Ali Cavit Nacar Üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygYatağanmasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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