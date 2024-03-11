DEM Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Seydikemer adayı Mikail Akbalık kimdir?

Dem Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Seydikemer adayı Mikail Akbalık kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA SEYDİKEMER ADAYI ADALET MİKAİL AKBALIK KİMDİR?

Mikail Akbalık 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Seydikemer Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Seydikemer adayı Mikail Akbalık ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz