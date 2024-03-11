DEM Parti Muğla Milas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Milas adayı Cumali Çelik kimdir?

Dem Parti Muğla Milas Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Milas adayı Cumali Çelik kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA MİLAS ADAYI ADALET CUMALİ ÇELİK KİMDİR?

Cumali Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Milas Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Milas adayı Cumali Çelik işçidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz