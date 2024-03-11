DEM Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Marmaris adayı Ayşe İnanma kimdir?

Dem Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Marmaris adayı Ayşe İnanma kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA MARMARİS ADAYI ADALET AYŞE İNANMA KİMDİR?

Ayşe İnanma 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Marmaris Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Marmaris adayı Ayşe İnanma eğitimcidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz